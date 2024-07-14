أكثر من 10 شهداء في استهداف إسرائيلي لمدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة الأونروا التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 15:36

أكثر من 10 شهداء في استهداف إسرائيلي لمدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة الأونروا التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 13 mins 14 July، 2024
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