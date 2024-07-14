“نجمة داوود الحمراء” الصهيونية: نقل 4 إصابات جراء القصف الصاروخي على كريات شمونة إلى مستشفى زيف في صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 03:06

“نجمة داوود الحمراء” الصهيونية: نقل 4 إصابات جراء القصف الصاروخي على كريات شمونة إلى مستشفى زيف في صفد

منذ 60 mins 14 July، 2024
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