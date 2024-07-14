التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 03:06

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق

منذ 1 ساعة 14 July، 2024
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