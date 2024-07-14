كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا “ألفي مناشيه” والمعبر الشمالي “إلياهو” و”البيرين” بوابل كثيف من الرصاص رداً على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 00:46

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا “ألفي مناشيه” والمعبر الشمالي “إلياهو” و”البيرين” بوابل كثيف من الرصاص رداً على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة

منذ 59 mins 13 July، 2024
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