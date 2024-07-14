اليمن | وزارة النفط والمعادن تبارك الإنجازات الأمنية بكشف خلية التجسس في إدارات الدولة

عقدت قيادة وموظفو وزارة النفط والمعادن اليوم اجتماعا باركت خلاله الانجاز النوعي الذي حققته الأجهزة الأمنية بالكشف والقبض على خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه وزير النفط والمعادن في حكومة تصريف الأعمال المهندس احمد دارس وعدد من وكلاء الوزارة ومدراء العموم تأييدهم وتفويضهم المطلق لكل ما يتخذه قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من قرارات لحماية مصالح وحقوق الشعب اليمني.

وأشاد الوزير دارس بجهود الأجهزة الأمنية في كشف خلية التجسس “التي عاثت في مؤسسات الدولة الفساد واستهدفت الشعب اليمني في مختلف المجالات الخدمية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني”.

واعتبر أن القبض على خلية التجسس “كشف حقيقة العدو الأمريكي وما يقوم به من أنشطة تخريبية داخل المؤسسات واستهداف مصالح اليمن والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان من خلال عناصره الاستخباراتية”.

وأكد على ضرورة “العمل على إصلاح ما أفسدته أمريكا وخليتها الإجرامية بمؤسسات الدولة”.

ورأى وزير النفط أن “الإنجاز الأمني انتصار كبير وتاريخي للشعب اليمني، وصفعة قوية لأمريكا وجواسيسها، التي قامت بأعمال تخريبية وتدمير لمؤسسات الدولة، وتسببت بالضرر للشعب اليمني على مدى عقود”.

وبارك الاجتماع العمليات العسكرية، التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية “ضد العدو الإسرائيلي الأمريكي البريطاني في البحار والمحيطات، مساندة لأبناء غزة”.

المصدر: وكالة يونيوز