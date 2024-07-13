حماس: مجزرة الاحتلال بحق المصلين أثناء أدائهم صلاة الظهر بمخيم الشاطئ جريمة جديدة تضاف لجرائمه بحق شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 19:24

حماس: مجزرة الاحتلال بحق المصلين أثناء أدائهم صلاة الظهر بمخيم الشاطئ جريمة جديدة تضاف لجرائمه بحق شعبنا

منذ 24 mins 13 July، 2024
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