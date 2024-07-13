مراسل المنار: مسيرة معادية اغارت بصاروخ على خلة وردة غرب بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 19:24

مراسل المنار: مسيرة معادية اغارت بصاروخ على خلة وردة غرب بلدة عيتا الشعب

منذ 32 mins 13 July، 2024
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