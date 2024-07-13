مراسل المنار: مسيرة معادية اغارت بصاروخ على خلة وردة غرب بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 19:24
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المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالاسلحة الصاروخية وأصابته اصابة مباشرة
الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: "إسرائيل" نظام فصل عنصري أضاف "الإبادة الجماعية" إلى سجله المظلم من الاحتلال
الرئيس الايراني: سنحث الدول العربية على الاستفادة من كل الوسائل لإعطاء الأولوية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة
الرئيس مسعود بزشكيان: سنبادر إلى التعاون مع دول المنطقة لإنشاء إطار إقليمي للحوار وبناء الثقة والتنمية
بزشكيان: على واشنطن ان تعترف بالواقع وأن تفهم مرةً واحدة وإلى الأبد أنّ إيران لا ولن تستجيب للضغوط
الرئيس الأميركي جو بايدن: أنا الأكثر كفاءة للترشح ضد ترامب فقد ألحقت به الهزيمة مرة وقادر على هزيمته مرة أخرى
مراسل المنار: مسيرة معادية اغارت بصاروخ على خلة وردة غرب بلدة عيتا الشعب
منذ 32 mins
13 July، 2024
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