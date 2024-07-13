وزارة الصحة في غزة: عاجزون عن تقديم الخدمات الطبية في مستشفى ناصر بخانيونس بسبب العدد الكبير من الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 12:42
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وزارة الصحة في غزة: عاجزون عن تقديم الخدمات الطبية في مستشفى ناصر بخانيونس بسبب العدد الكبير من الجرحى
منذ 39 mins
13 July، 2024
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