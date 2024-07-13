المكتب الاعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 12:42

المكتب الاعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح

منذ 44 mins 13 July، 2024
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