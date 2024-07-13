المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام ميدانية لعائلات بكامل أفرادها بعد مداهمة منازلهم في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 04:10

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام ميدانية لعائلات بكامل أفرادها بعد مداهمة منازلهم في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة

منذ 42 mins 13 July، 2024
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