المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الفظائع الاسرائيلية في غزة اشتملت على جرائم قتل عمد وأعمال تدمير وحرق واسعة للمنازل والمباني المدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 04:12

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الفظائع الاسرائيلية في غزة اشتملت على جرائم قتل عمد وأعمال تدمير وحرق واسعة للمنازل والمباني المدنية

منذ 45 mins 13 July، 2024
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