المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي ارتكب فظائع مروعة بحق المدنيين خلال اقتحامه على مدار أربعة أيام لمناطق الأجزاء الغربية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 04:10
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المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي ارتكب فظائع مروعة بحق المدنيين خلال اقتحامه على مدار أربعة أيام لمناطق الأجزاء الغربية لمدينة غزة
منذ 46 mins
13 July، 2024
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