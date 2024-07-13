قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 13 2024 - 04:10

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس في الضفة المحتلة

منذ 51 mins 13 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة