بوتين: عدم وجود رد فعل على استهداف محطة زابوروجيه من قبل داعمي كييف خطأ كبير

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن “عدم وجود رد فعل على استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من جانب أولئك الذين يدعمون كييف، هو خطأ كبير”.

ولفت بوتين، خلال لقائه مع حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، الى أن “العدو يوجه ضربات، والآن مباشرة يستهدف المحطة، محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وهذا، بالطبع، يتطلب اهتماماً خاصاً من جانبنا أيضا”.

وقال إنه “لسوء الحظ، لا يثير هذا الأمر اهتمام أولئك الأشخاص وتلك القوى التي تدعم نظام كييف اليوم وهذا خطأ كبير، سنستذكر هذا ونتحدث عنه أكثر من مرة”.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار يطالب روسيا بسحب قواتها من أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ونقلها إلى سيطرة كييف.

المصدر: وكالات