بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 10:30مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 22:08
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بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 10:30مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء
منذ 27 mins
12 July، 2024
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