بيان صادر عن غرفة عمليات السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي

صدرعن غرفة العمليات التابعة للسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال “الاسرائيلي” البيان التالي:

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعًا عن وطننا لبنان وشعبه وفي ‏الذكرى السنوية الثامنة عشرة لحرب تموز، تعلن السرايا اللبنانية عن أولى عملياتها العسكرية ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، فعند الساعة 5:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-7-‌‏2024 هاجمت مجموعة ‏الشهيدين عبد العال في السرايا اللبنانية موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة معاهدين شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير.‏

المصدر: موقع المنار