مراسل المنار: قصف مدفعي متزامن مع إلقاء قذيفة مضيئة على مثلث راشيا الفخار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 17:26

مراسل المنار: قصف مدفعي متزامن مع إلقاء قذيفة مضيئة على مثلث راشيا الفخار

منذ 10 mins 12 July، 2024
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