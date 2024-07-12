المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في محاور التوغل داخل القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 17:26

المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في محاور التوغل داخل القطاع

منذ 18 mins 12 July، 2024
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عربي وإقليمي - فلسطين

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف تجمعات العدو الصهيوني المتوغلة داخل قطاع غزة في جميع المحاور لاسيما في رفح ومحور نيتساريم.

حيث أعلنت كتائب القسام استهدافها  لقوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون.

ونشرت كتائب القسام مشاهد من قصف قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون وصواريخ “رجوم”.

سرايا القدس أعلنت قصفها تحشدات العدو الصهيوني في محيط موقع “كرم أبو سالم” العسكري شرق مدينة رفح بقذائف الهاون وصواريخ (107).

وعرضت السرايا مشاهد من قصف مجاهديها بقذائف الهاون لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة

 واستهدفت السرايا جنود العدو الصهيوني المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بوابل من قذائف الهاون

وقصفت بوابل من قذائف الهاون تموضعات لجنود وآليات العدو الصهيوني على طول خط الإمداد في محور “نتساريم”.

من جهتها أعلنت كتائب المجاهدين بأنها وبالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم دك مجاهدوها غرفة عملية العدو في نحل عوز برشقة صاروخية.

ونشرت كتائب المجاهدين مشاهد  من اسهداف مقاتليها تموضعاً لجنود العدو الصهيوني بصواريخ حاصب 111 .

المصدر: موقع المنار

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