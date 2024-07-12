مراسل المنار: قصف فوسفوري معادي يستهدف الاطراف الشرقية لبلدة العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 17:24

مراسل المنار: قصف فوسفوري معادي يستهدف الاطراف الشرقية لبلدة العديسة

منذ 57 mins 12 July، 2024
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