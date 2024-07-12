مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 11:36

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها

منذ 36 mins 12 July، 2024
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