سماع دوي انفجار عنيف في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 12 2024 - 02:42

سماع دوي انفجار عنيف في مدينة غزة

منذ 55 mins 12 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة