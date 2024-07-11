اعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 23:30
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السيد حسن نصر الله: في لبنان الذي عانى من الاحتلال والعدوان كانت نتيجة المقاومة التحرير والعزة وعندما يعتدي العدو نواجهه
محمد الهندي: "إسرائيل" تريد أن تفرض شروطها وستفشل بذلك
مستشار الأمن القومي الأميركي: نرى احتمالاً للتوصل الى اتفاق حول غزة وهناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها وهي قابلة للحل
اعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في حيفا
منذ 47 mins
11 July، 2024
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