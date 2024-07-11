السيد نصرالله: بالعلم تصنع حياة عزيزة وكريمة وثقافة الحياة عند بعض اللبنانيين هي المأكل والمشرب والملبس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 21:50

السيد نصرالله: بالعلم تصنع حياة عزيزة وكريمة وثقافة الحياة عند بعض اللبنانيين هي المأكل والمشرب والملبس

منذ 20 mins 11 July، 2024
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