السيد نصرالله: كان الهدف أن يساء الى القيم المرتبطة بالجهاد والشهادة والمقاومة وساعد على ذلك بروز الجماعات التكفيرية التي هي صناعة المخابرت الأمريكية والبريطانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 21:50

السيد نصرالله: كان الهدف أن يساء الى القيم المرتبطة بالجهاد والشهادة والمقاومة وساعد على ذلك بروز الجماعات التكفيرية التي هي صناعة المخابرت الأمريكية والبريطانية

منذ 38 mins 11 July، 2024
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