المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين الاسرائيلي في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 21:50

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين الاسرائيلي في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 59 mins 11 July، 2024
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