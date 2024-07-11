قائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني: دعم المقاومة في فلسطين سياسة استراتيجية ثابتة لايران يدعمها مختلف أفراد الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 11 2024 - 20:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
السيد عبد الملك الحوثي: كميات مكدسة من الغذاء توجد في الرصيف الأميركي العائم والشعب الفلسطيني يتضور جوعا
السيد عبد الملك الحوثي: نوجه التحية للشعب المغربي الذي لم يتجه وفق اتجاه نظامه العميل والمطبع مع "اسرائيل"
السيد عبد الملك الحوثي: مسار المقاطعة للبضائع الأميركية و"الإسرائيلية" مهم جدا وهو بمقدور كل الناس وفي كل البلدان
الهلال الأحمر في نابلس: طواقمنا تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء بالضرب على طفل وشاب أثناء اقتحام الاحتلال منزلهما
مراسل المنار: مستوطنون يجرفون أراضي ويشقون طريقا استيطانية في نبع غزال بالفارسية في الأغوار الشمالية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة وأسرى سابقون
قائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني: دعم المقاومة في فلسطين سياسة استراتيجية ثابتة لايران يدعمها مختلف أفراد الشعب
منذ 43 mins
11 July، 2024
عاجل
اسماعيل قاآني
التعليقات
ذات صلة
الجنرال قاآني: سنبقى الى جانب شعب فلسطين حتى اجتثاث الاحتلال
قاآني في بغداد: العراق بأمس الحاجة للتهدئة والحفاظ على الوحدة
بالصور ..قائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني يقدم التعازي برحيل المرجع السيد محمد سعيد الحكيم في النجف
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة