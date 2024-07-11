جيش العدو: إصابة 12 جندياً خلال 24 ساعة بينهم 7 أصيبوا في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 16:40
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جيش العدو: إصابة 12 جندياً خلال 24 ساعة بينهم 7 أصيبوا في قطاع غزة
منذ 18 mins
11 July، 2024
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