كتائب شهداء الأقصى: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني و آلياتهم العسكرية بالأسلحة المناسبة في محور التقدم في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 16:40

كتائب شهداء الأقصى: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني و آلياتهم العسكرية بالأسلحة المناسبة في محور التقدم في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة

منذ 45 mins 11 July، 2024
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