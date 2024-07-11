كتائب القسام تستهدف دبابتين من نوع “ميركافا” بقذيفتي “تاندوم” قرب مفترق الزهار في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 16:38

كتائب القسام تستهدف دبابتين من نوع “ميركافا” بقذيفتي “تاندوم” قرب مفترق الزهار في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة

منذ 49 mins 11 July، 2024
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