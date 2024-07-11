حماس: الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 16:40

حماس: الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته

منذ 50 mins 11 July، 2024
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