سرايا القدس: استهداف ناقلة جند صهيونية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف الـ “RPG” و”الياسين 105″ في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 16:38

سرايا القدس: استهداف ناقلة جند صهيونية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف الـ “RPG” و”الياسين 105″ في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح

منذ 56 mins 11 July، 2024
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