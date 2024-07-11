سرايا القدس: قصفنا تموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 14:50
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السيد نصر الله: الحاج ابو نعمة كان القائد في جبهات القتال الخبير العارف المتواضع وكان مديرا موفقا حاضرا وشجاعا وترابيا
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إذاعة العدو: نتنياهو ومقربوه يخططون لإسناد وزارة الدفاع إلى جدعون ساعار المنشق عن حزب بيني غانتس
إعلام العدو: الوفد المفاوض عاد من الدوحة لإطلاع القيادة على نتائج المفاوضات وستعقد مشاورات على مستويات عدة لمناقشتها
منسق الأمن القومي الأميركي جون كيربي: متفائل بحذر بأن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح في محادثات وقف إطلاق النار في غزة
رئاسة الوزراء البريطانية: ستارمر وبايدن يتطلعان لوقف إطلاق النار على الفور في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات
إعلام العدو: 46 ألف شركة "إسرائيلية" أغلقت أبوابها منذ 7 تشرين الأول الفائت وتوقعات بارتفاعها إلى 60 ألفا نهاية العام
الحاخام دوف لاندو أحد زعماء الحريديم في الكيان الصهيوني يحرض طلاب المدارس الدينية التوراتية على رفض الخدمة في الجيش
الهلال الأحمر في نابلس: طواقمنا تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء بالضرب على طفل وشاب أثناء اقتحام الاحتلال منزلهما
مراسل المنار: مستوطنون يجرفون أراضي ويشقون طريقا استيطانية في نبع غزال بالفارسية في الأغوار الشمالية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة وأسرى سابقون
سرايا القدس: قصفنا تموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة
منذ 28 mins
11 July، 2024
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