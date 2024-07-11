إذاعة جيش العدو: لأول مرة منذ شهر كانون الثاني صفارات الإنذار تدوي في موشاف نير بالقرب من عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 14:50

إذاعة جيش العدو: لأول مرة منذ شهر كانون الثاني صفارات الإنذار تدوي في موشاف نير بالقرب من عسقلان

منذ 29 mins 11 July، 2024
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