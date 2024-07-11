‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات ‏التجسسية ‏المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 11 2024 - 14:50

‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات ‏التجسسية ‏المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة

منذ 39 mins 11 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة