‏المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 12:58

‏المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة

منذ 17 mins 11 July، 2024
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