سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 12:56

سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون

منذ 18 mins 11 July، 2024
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