سرايا القدس: صباح اليوم قصفنا “حوليت” و”ياتيد” و”أفيشالوم” في غلاف غزة برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 12:56
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السيد نصر الله: الحاج ابو نعمة كان القائد في جبهات القتال الخبير العارف المتواضع وكان مديرا موفقا حاضرا وشجاعا وترابيا
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الإمام السيد علي الخامنئي يعين الشيخ أحمد مطهري أصل ممثلًا له في أذربيجان الشرقية خلفًا للشهيد السيد محمد علي آل هاشم
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السيد نصر الله: جبهة الاسناد ماضية وتحقق الهدف وتضغط على العدو وهو في اسوأ ايامه على كل صعيد
الهلال الأحمر في نابلس: طواقمنا تعاملت مع إصابتين اعتداء بالضرب لطفل وشاب أثناء اقتحام الاحتلال منزلهما
سرايا القدس: صباح اليوم قصفنا “حوليت” و”ياتيد” و”أفيشالوم” في غلاف غزة برشقة صاروخية
منذ 20 mins
11 July، 2024
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