سرايا القدس: صباح اليوم قصفنا “حوليت” و”ياتيد” و”أفيشالوم” في غلاف غزة برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 12:56

سرايا القدس: صباح اليوم قصفنا “حوليت” و”ياتيد” و”أفيشالوم” في غلاف غزة برشقة صاروخية

منذ 20 mins 11 July، 2024
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