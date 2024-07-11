إعلام العدو: قتيل وجريحان في استهداف منطقة كابري بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 12:56

إعلام العدو: قتيل وجريحان في استهداف منطقة كابري بالجليل الغربي

منذ 1 ساعة 11 July، 2024
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