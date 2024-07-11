اندلاع حريق في منزل بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة بعد استهدافه من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 11 2024 - 03:20

اندلاع حريق في منزل بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة بعد استهدافه من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية

منذ 1 ساعة 11 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة