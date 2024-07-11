الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان ردا على رسالة هنية: ايران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى تحرير القدس وهذا الشعب سينتصر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 00:08

الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان ردا على رسالة هنية: ايران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى تحرير القدس وهذا الشعب سينتصر

منذ 40 mins 10 July، 2024
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