اشتداد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 19:08

اشتداد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى بغزة

منذ 52 mins 10 July، 2024
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