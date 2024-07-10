المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان: “اسرائيل” توسع حربها  ‫وتستخدم المدنيين كأداة ضغط في ظل الحديث عن عودة التفاوض – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 13:40

المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان: “اسرائيل” توسع حربها  ‫وتستخدم المدنيين كأداة ضغط في ظل الحديث عن عودة التفاوض

منذ 9 mins 10 July، 2024
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