حركة حماس: حكومة الاحتلال وجيشها بلا أخلاق وضربوا عرض الحائط  ‫بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 13:40

حركة حماس: حكومة الاحتلال وجيشها بلا أخلاق وضربوا عرض الحائط  ‫بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى

منذ 10 mins 10 July، 2024
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