‫مراسل المنار: حدث أمني كبير وغير عادي في حي تل الهوا غرب  ‫مدينة غزة وهبوط 4 مروحيات انقاذ لنقل الاصابات من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 11:38

‫مراسل المنار: حدث أمني كبير وغير عادي في حي تل الهوا غرب  ‫مدينة غزة وهبوط 4 مروحيات انقاذ لنقل الاصابات من المكان

منذ 11 mins 10 July، 2024
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