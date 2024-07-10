مدير المستشفى الإندونيسي في شمال غزة: ساعات قليلة وتتوقف الخدمة عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 11:38

مدير المستشفى الإندونيسي في شمال غزة: ساعات قليلة وتتوقف الخدمة عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود

منذ 23 mins 10 July، 2024
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