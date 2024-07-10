المفوض العام للأونروا: ثلثا مدارسنا قصفت منذ بدء الحرب في القطاع بعضها دمرت وأخرى تضررت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 11:38

المفوض العام للأونروا: ثلثا مدارسنا قصفت منذ بدء الحرب في القطاع بعضها دمرت وأخرى تضررت

منذ 25 mins 10 July، 2024
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