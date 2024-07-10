مناشدات للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بالتدخل لإخراج الجرحى المحاصرين بعد قصف عدد من المنازل وتوغل آليات الاحتلال في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 00:46

مناشدات للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بالتدخل لإخراج الجرحى المحاصرين بعد قصف عدد من المنازل وتوغل آليات الاحتلال في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة

منذ 29 mins 10 July، 2024
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