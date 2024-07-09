مراسل المنار: غارة من الطائرات المسيرة استهدفت بلدة حداثا (طريق عام حداثا رشاف) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 23:12
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مراسل المنار: غارة من الطائرات المسيرة استهدفت بلدة حداثا (طريق عام حداثا رشاف)
منذ 30 mins
9 July، 2024
عاجل
حداثا
رشانف
غارات اسرائيلية
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