مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت وسط بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 23:12

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت وسط بلدة كفركلا

منذ 30 mins 9 July، 2024
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