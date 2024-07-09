بالفيديو | بحالة صحية صادمة.. الاحتلال يفرج عن الأسير عبيات بعد 9 أشهر من الاعتقال الإداري

أفرج الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير الفلسطيني معزز خليل عبيات (37 عاما) من بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، بعد أن أمضى 9 أشهر رهن الاعتقال الإداريّ، وهو بحالة صحية “صعبة وصادمة”.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أنه “تمّ الإفراج عن عبيات من سجن النقب الذي شكل ولا يزال عنوانا بارزا لجرائم التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة”.

وأضاف أنّ “المعتقل عبيات تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديدا على قدميه، ولاحقا واجه سلسلة من الاعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب جريمة التعذيب”.

ولفت إلى أنّ “الكلمات الأولى للمعتقل عبيات بعد الإفراج عنه كانت أنه تعرض لمحاولة قتل أكثر من مرة”.

وأشار إلى أن “عبيات تعرض للاعتقال مرّتين قبل اعتقاله الحالي، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، علما أن آلاف المعتقلين يواجهون الموت في سجون الاحتلال”.

وتابع أنّه “وفي ضوء العدوان على المعتقلين، يواصل الاحتلال التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري إلى ما لا يقل عن 3380 معتقلا، من بينهم نساء وأطفال، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود ملف سرّي”.

وحمّل نادي الأسير، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن “الوضع الذي خرج به المعتقل معزز”، مجددا مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بأن “تتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم بحق المعتقلين كأحد أوجه هذه الإبادة”.

بالفيديو | حالة صعبة وصادمة.. هكذا افراج الاحتلال عن الأسير الفلسطيني معزز خليل عبيات (37 عاما) بعد 9 أشهر من الاعتقال الإداريّ pic.twitter.com/6r3Ry2yw1E — قناة المنار (@TVManar1) July 9, 2024

المصدر: مواقع